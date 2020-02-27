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Президент Земан и глава МВД Гамачек в Пражском Граде обсудят актуальные вопросы

Эва Туречкова
27-02-2020
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Президент Милош Земан и глава МВД, председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек в четверг встречаются в Пражском Граде за рабочим обедом.

Обсуждаться будут актуальные темы, в том числе ситуация в министерстве труда и социальных дел, где полиция в связи с подозрениями в незаконном деянии в понедельник провела обыск, а также меры, принятые в связи с распространением в Европе опасного коронавируса.

 
 
 
 
 
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