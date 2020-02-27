Президент Земан и глава МВД Гамачек пообедали в Пражском Граде

Президент Милош Земан и глава МВД, председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек в четверг встретились в Пражском Граде за рабочим обедом.

Обсуждались актуальные темы, в том числе ситуация в министерстве труда и социальных дел, где полиция в связи с подозрениями в незаконном деянии в понедельник провела обыск, а также меры, принятые в связи с распространением в Европе опасного коронавируса.