Президент Земан и глава МВД Гамачек пообедали в Пражском Граде

Президент Милош Земан и глава МВД, председатель Социал-демократической партии Ян Гамачек в четверг встретились в Пражском Граде за рабочим обедом.
Обсуждались актуальные темы, в том числе ситуация в министерстве труда и социальных дел, где полиция в связи с подозрениями в незаконном деянии в понедельник провела обыск, а также меры, принятые в связи с распространением в Европе опасного коронавируса.
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