Президент Земан: Буш-старший помог Чехословакии и Чехии вернуться в Европу и на Запад

2 ноября Пражский Град опубликовал письмо с соболезнованиями в связи с кончиной Джоржа Буша-старшего, которое Милош Земан направил на имя Дональда Трампа. 41-й президент США умер 30 ноября 2018 г. на 95-м году жизни.

В своем послании президент Чехии назвал Джоржа Буша-старшего «замечательным предпринимателем, дипломатом, государственником и выдающимся человеком». «Он сыграл ключевую роль на склоне «холодной войны», но, прежде всего, после падения «железного занавеса» и распада социалистического блока. Джорж Г. У. Буш стал первым американским президентом, посетившим Прагу после «бархатной» революции. Он привез с собой свежую энергию, огромные надежды и мотивацию, которые помогли нам вернуться в Европу и на Запад, куда мы всегда, безусловно, относились», – говорится в послании.