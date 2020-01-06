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Президент Земан будет регулярно встречаться за обедом с вице-премьером ЧР

Ирина Ручкина
06-01-2020
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Президент Милош Земан планирует регулярно встречаться за обедом с вице-премьером и министром внутренних дел Яном Гамачеком. Первая встреча состоится в ближайший четверг, 9 января. Об этом в понедельник, 6 января, сообщил пресс-секретарь президента Чешской Республики Иржи Овчачек. Во вторник президент также встретится на новогоднем обеде с председателями Сената Ярославом Куберой (партия гражданских демократов) и главой Палатой депутатов Радеком Вондрачеком (движение ANO).

«Господин президент с нового, 2020 года, вводит традицию регулярных обедов с премьером, вице-премьером и министром внутренних дел Яном Гамачеком, которые будут проводиться раз в месяц», - сообщил на официальном сайте президента hrad.cz Иржи Овчачек.

 
 
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