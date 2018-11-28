Президент Южной Кореи завершает двухдневный визит в Прагу

Катерина Айзпурвит
28-11-2018
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершает свой двухдневный визит в чешскую столицу, где он остановился по дороге на саммит G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

В пражской программе Мун Чжэ Ина - встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем для обсуждения ситуации на Корейском полуострове, чешско-корейских отношений и культурном обмене между двумя странами. Как сообщают южнокорейские СМИ, также Мун Чжэ Ин провел ряд частных встреч с соотечественниками, проживающими в Чехии.

В декабре 2017 г. Прагу посетил министр промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи Пэк Ун Гю, который провел переговоры о возможностях строительства в Чехии новых блоков АЭС.

 
 
 
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