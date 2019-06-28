Президент встретится с вице-премьером и министром культуры 12 июля в Ланах. Премьер посетит М. Земана во вторник

Президент Милош Земан встретится 12 июля с вице-преьером и лидером Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Яном Гамачеком и министром культуры Aнтонином Станеком. Встреча состоится в загородной резиденции главы государства в Ланах. Об этом сообщил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.
Президент в четверг, 27 июня, информировал о том, что «предпримет попытку помирить Гамачека и Станека». ЧСДП настаивает на правомерности отзыва А.Станека с поста главы Минюста и предлагает в качестве его преемника Михала Шмарду.
По поводу спора вокруг главы Министерства культуры премьер-министр и лидер движения ANO Андрей Бабиш также планирует встретиться с президентом. Встреча состоится во вторник.
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