Президент встретится с вице-премьером и министром культуры 12 июля в Ланах.

Лорета Вашкова
28-06-2019
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Президент Милош Земан встретится 12 июля с вице-преьером и лидером Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) Яном Гамачеком и министром культуры Aнтонином Станеком. Встреча состоится в загородной резиденции главы государства в Ланах. Об этом сообщил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.

Президент в четверг, 27 июня, информировал о том, что «предпримет попытку помирить Гамачека и Станека». ЧСДП настаивает на правомерности отзыва А.Станека с поста главы Минюста и предлагает в качестве его преемника Михала Шмарду.

 
 
 
 
 
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