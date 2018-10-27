Президент «успешного и одного из самых безопасных государств» принял глав иностранных дипмиссий

По случаю празднования столетнего юбилея со дня образования Чехословакии в Пражском граде состоялась встреча президента Чешской Республики Милоша Земана с главами иностранных дипломатических миссий. Как подчеркнул верховный представитель страны, Чехия является успешным государством с самым низким уровнем безработицы среди членов ЕС. Милош Земан также напомнил, что Чехия отличается низкими показателями преступности и может считаться одной из самых безопасных стран мира. Прагу президент назвал самым красивым городом на свете.

От имени заграничных дипломатов выступил армянский посол Тигран Сейранян. Он поблагодарил Милоша Земана за оказанную им честь быть принятыми в Пражском Граде в зале, который украшает скульптура первого президента Томаша Гаррига Масарика (Зал Ротмайера). Президента-основателя Чехословакии дипломат назвал символом демократии. Оценена Тиграном Сейраняном была деятельность первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела, а также спокойное течение разделения Чехословакии.