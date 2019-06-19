Президент Словакии Зузана Чапутова посетит Чехию

Новый президент Словакии Зузана Чапутова посетит Чешскую Республику в четверг, 20 июня. Это будет ее первой официальной зарубежной поездкой в качестве главы государства. Зузана Чапутова планирует встретиться с президентом Милошем Земаном, а также с представителями сената и депутатами ЧР. Кроме того, в ее планы входит встреча с соотечественниками, живущими в Праге, а также посещение концерта на пражском острове Кампе, где выступят чешские и словацкие артисты.

В среду, 19 июня, Зузана Чапутова заявила Чешскому информационному агентству ČTK, что она хочет сохранить традицию, согласно которой первый зарубежный визит президентов Чехии и Словакии направлен в Братиславу или Прагу, подчеркнув, что Чехия является ближайшим и важнейшим партнером Словакии.