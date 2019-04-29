Президент Словакии наградил директора Национального музея

Тимур Кашапов
29-04-2019
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Президент Словакии Андрей Киска наградил директора пражского Национального музея Михала Лукеша орденом Двойного белого креста, который является высшей словацкой государственной наградой, вручаемой иностранцам. В ходе церемонии Киска указал на огромную роль, которую сыграл Лукеш при реконструкции Национального музея, которая завершилась в 2018 году.

Михал Лукеш, в свою очередь, отметил, что орден – высочайшая оценка работы всех сотрудников музея. Министр культуры Чехии Антонин Станек, комментируя событие, заявил, что Лукеш проявил выдающиеся способности, а потому заслуженно получил высочайшую награду.

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