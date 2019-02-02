Президент с супругой дали благотворительный бал в Пражском Граде

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Испанском зале Пражского Града президент Чехии Милош Земан и его супруга Ивана дали благотворительный бал. На мероприятие было разослано около тысячи приглашений; среди гостей были деятели культуры, бизнесмены и политики, в том числе глава чешского правительства Андрей Бабиш с супругой и некоторые министры.

Стоимость входного билета составила 10 000 крон. Собранные средства будут направлены в благотворительные фонды президентской четы, которые осуществляют помощь детям и пожилым людям. В ходе вечера была проведена благотворительная лотерея, в число призов которой по традиции вошел ужин с президентской парой, кабан и бочка пива.