Президент России поздравил Милоша Земана с памятной датой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Чешской Республики Милошу Земану по случаю 100-летия годовщины провозглашения независимой Чехословацкой Республики. Путин пожелал Земану здоровья и успехов, а всем чешским гражданам – благополучия и процветания, а также отметил, что Россия с уважением относится к Чехии, с которой ее связывают узы культурной и духовной близости.

«Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», – подчеркнул глава РФ.