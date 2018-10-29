Президент России поздравил Милоша Земана с памятной датой

Лорета Вашкова
29-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Чешской Республики Милошу Земану по случаю 100-летия годовщины провозглашения независимой Чехословацкой Республики. Путин пожелал Земану здоровья и успехов, а всем чешским гражданам – благополучия и процветания, а также отметил, что Россия с уважением относится к Чехии, с которой ее связывают узы культурной и духовной близости.

«Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», – подчеркнул глава РФ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 