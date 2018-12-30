Президент РФ направил Милошу Земану поздравительное послание

Эва Туречкова
30-12-2018
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Президент Чехии Милош Земан фигурирует в списке четырех десятков глав государств и правительств, которых президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом, пишет чешское информагентство ЧТК со ссылкой на сайт кремлевской администрации. Российский президент оценил усилия Милоша Земана «по сохранению конструктивных отношений между двумя странами и выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие сотрудничества на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды отвечает чаяниям народов России и Чехии, идёт в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте».

 
 
 
 
 
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