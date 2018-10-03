Президент проведет встречу с новым кандидатом на пост главы МИД

Президент Милош Земан в четверг проведет встречу с новым кандидатом на пост министра иностранных дел от социал-демократов Томашем Петршичеком, сообщил пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек. Днем ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что президент назначит Петршичека на должность в конце будущей недели. Напомним, что после того, как президент отказался от назначения на пост главы МИД Мирослава Похе, ведомством временно руководит глава социал-демократов, министр внутренних дел Ян Гамачек. Петшичек, в свою очередь заявил, что готов на регулярные консультации с Земаном по внешнеполитическим вопросам.