Президент проведет встречу с новым кандидатом на пост главы МИД

Эва Туречкова
03-10-2018
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Президент Милош Земан в четверг проведет встречу с новым кандидатом на пост министра иностранных дел от социал-демократов Томашем Петршичеком, сообщил пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек. Днем ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что президент назначит Петршичека на должность в конце будущей недели. Напомним, что после того, как президент отказался от назначения на пост главы МИД Мирослава Похе, ведомством временно руководит глава социал-демократов, министр внутренних дел Ян Гамачек. Петшичек, в свою очередь заявил, что готов на регулярные консультации с Земаном по внешнеполитическим вопросам.

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