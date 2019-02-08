Президент подписал закон о введении системы проверки подлинности лекарств

Эва Туречкова
08-02-2019
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В Чехии, также как и в других государствах Евросоюза, будет запущена новая система проверки подлинности лекарств. Соответствующий закон в пятницу подписал президент Милош Земан. При продаже лекарственного препарата аптекарь должен будет просканировать код, находящийся на упаковке лекарства, что позволит сверить полученную информацию с той, которая указана в базе данных. В Чехии не был зафиксирован ни один случай распространения поддельных лекарств в аптеках, сообщил глава Палаты аптекарей ЧР Любомир Худоба. По словам экспертов, проблемные препараты иногда встречаются в Интернет-магазинах.

 
 
 
 
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