Президент подписал закон о введении системы проверки подлинности лекарств

В Чехии, также как и в других государствах Евросоюза, будет запущена новая система проверки подлинности лекарств. Соответствующий закон в пятницу подписал президент Милош Земан. При продаже лекарственного препарата аптекарь должен будет просканировать код, находящийся на упаковке лекарства, что позволит сверить полученную информацию с той, которая указана в базе данных. В Чехии не был зафиксирован ни один случай распространения поддельных лекарств в аптеках, сообщил глава Палаты аптекарей ЧР Любомир Худоба. По словам экспертов, проблемные препараты иногда встречаются в Интернет-магазинах.