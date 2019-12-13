Президент подписал бюджет на 2020 год

Глава Чехии Милош Земан подписал Закон «О бюджете на 2020 год». Дефицит государственной кассы будет составлять 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Именно такие рамки установили во время обсуждения чешские депутаты.

Премьер страны Андрей Бабиш финансовый план будущего года назвал – «инвестиционным и поддерживающим рост». Парламентская оппозиция придерживается противоположного мнения.