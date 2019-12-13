Архив передач

Президент подписал бюджет на 2020 год

Антон Каймаков
13-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава Чехии Милош Земан подписал Закон «О бюджете на 2020 год». Дефицит государственной кассы будет составлять 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Именно такие рамки установили во время обсуждения чешские депутаты.

Премьер страны Андрей Бабиш финансовый план будущего года назвал – «инвестиционным и поддерживающим рост». Парламентская оппозиция придерживается противоположного мнения.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 