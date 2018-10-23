Президент поддержит бюджетный план правительства Андрея Бабиша

Антон Каймаков
23-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава Чехии Милош Земан в среду посетит Палату депутатов, чтобы лично выразить свою поддержку кабинету премьера Андрея Бабиша и перечислить аргументы в защиту представленного им бюджетного плана на 2019 год. Законодатели начнут обсуждение бюджета на следующий год в первом чтении. Согласно проекту, дефицит государственной кассы в 2019 году должен составить 40 миллиардов крон (156,3 миллиона евро).

Президент уже высказывал в поддержку бюджетного плана во время заседания правительства. Со стороны Милоша Земана было высказано лишь несколько замечаний, например, по поводу 6 миллиардов крон, которые должны быть выделены для обеспечения скидок на транспорт для студентов и пенсионеров.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 