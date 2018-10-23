Президент поддержит бюджетный план правительства Андрея Бабиша

Глава Чехии Милош Земан в среду посетит Палату депутатов, чтобы лично выразить свою поддержку кабинету премьера Андрея Бабиша и перечислить аргументы в защиту представленного им бюджетного плана на 2019 год. Законодатели начнут обсуждение бюджета на следующий год в первом чтении. Согласно проекту, дефицит государственной кассы в 2019 году должен составить 40 миллиардов крон (156,3 миллиона евро).

Президент уже высказывал в поддержку бюджетного плана во время заседания правительства. Со стороны Милоша Земана было высказано лишь несколько замечаний, например, по поводу 6 миллиардов крон, которые должны быть выделены для обеспечения скидок на транспорт для студентов и пенсионеров.