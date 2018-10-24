Президент поддержал проект бюджета на 2019 год

Эва Туречкова
24-10-2018
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В Палате депутатов в среду началось первое чтение проекта бюджета на 2019 год. Законодатели рассматривают основные статьи закона, главным образом предполагаемые доходы, расходы и дефицит, который, по предложению правительства, должен составить 40 млрд крон (1,6 млрд евро).

Проект в чешском Парламенте лично поддержал президент Милош Земан. Глава государства, однако, считает бюджет несколько расточительным, особенно отметив в этой связи субсидии на возобновляемые источники энергии, рост количества госслужащих, а также предполагаемые расходы на инклюзивное образование.

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