Президент поддержал проект бюджета на 2019 год

В Палате депутатов в среду началось первое чтение проекта бюджета на 2019 год. Законодатели рассматривают основные статьи закона, главным образом предполагаемые доходы, расходы и дефицит, который, по предложению правительства, должен составить 40 млрд крон (1,6 млрд евро).

Проект в чешском Парламенте лично поддержал президент Милош Земан. Глава государства, однако, считает бюджет несколько расточительным, особенно отметив в этой связи субсидии на возобновляемые источники энергии, рост количества госслужащих, а также предполагаемые расходы на инклюзивное образование.