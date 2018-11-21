Президент поблагодарил коммунистов за поддержку действующего правительства

Президент Чешской Республики Милош Земан, согласно заявлению главы Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтеха Филипа, поблагодарил его за желание голосовать в грядущую пятницу в пользу действующего кабинета министров под началом премьера Андрея Бабиша. Оппозиционные партии инициировали проведение в Палате депутатов голосования о вотуме недоверия коалиционному правительству, состоящему из представителей движения ANO (председатель – премьер Андрей Бабиш) и социал-демократов, в связи со скандалом вокруг сына главы кабинета. Премьера Андрея Бабиша связывают с попыткой воспрепятствовать допросу его потомка, Андрея Бабиша младшего, который, как и непосредственно глава кабинета министров, проходит в качестве обвиняемого по делу о махинациях с европейскими дотациями.

Оппозиция потребовала проведения голосования о недоверии правительству после заявлений Андрея Бабиша младшего о своей недобровольной поездке в аннексированный Крым, названной им похищением. По словам Андрея Бабиша старшего его сын болен шизофренией.