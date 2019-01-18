Президент отвергает обвинения в свой адрес - судьям он давал «лишь рекомендации»

Милош Земан повторно пытался оказать влияние на решение судей. Такое обвинение в адрес президента ЧР прозвучало из уст бывшего председателя Высшего административного суда Йозефа Баксы. По словам представителя судебной власти, приближенными к президенту лицами, например канцлером Вратиславом Минаржом, неоднократно предпринимались попытки навязать Баксе нужную точку зрения в отношении рассматриваемых им дел, в которых фигурировал, например, энергетический гигант ČEZ.

Президент в эфире частного телеканала «Barrandov» заявил, что он давал лишь «рекомендации». «Судьи не должны жить в изоляции от других людей», - сообщил Милош Земан.

По мнению зампредседателя Сената ЧР Милана Штеха, подобные шаги со стороны главы государства «не приемлемы». Некоторые оппозиционные политики – представители Пиратской партии, «Старосты и независимые» и TOP 09 – заявили, что намерены вынести вопрос на обсуждение Конституционно-правового комитета Палаты депутатов.