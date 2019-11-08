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Президент отрицает, что пригласил в Пражский Град прокремлевских крымских татар

Эва Туречкова
08-11-2019
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Президент Милош Земан в четверг в эфире телеканала Barrandov заявил, что прокремлевских крымских татар он на официальный прием по случаю 101-го юбилея возникновения самостоятельной Чехословакии в Пражский Град не приглашал. По утверждению президента, они прибыли в качестве сопровождающих лиц вместе с приглашенными русинами, пишет чешское издание Lidové noviny. Ежедневник Deník N, ссылаясь на источники, в этот же день опубликовал информацию, согласно которой приглашения из Пражского Града были адресованы лично членам «Къырым бирлиги».

Напомним, что в связи с фактом присутствия на официальном приеме представителей крымской организации, представители общественной организации Post Bellum передали в украинское посольство в Чехии письмо с извинениями президенту и премьер-министру Украины за «поведение главы чешского государства Милоша Земана во время празднования 101-й годовщины образования Чехословакии на Пражском Граде 28 октября».

От представителей «Къырым бирлиги» в своих заявлениях дистанцировались также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД ЧР Томаш Петршичек.

Эва Туречкова
08-11-2019
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