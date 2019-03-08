Президент осудил запрет на въезд в страну члена российской делегации

Президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает запрет на въезд в страну члена российской делегации глупой провокацией. По мнению главы государства, это может помешать развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом он заявил в программе «Неделя с президентом» на TV Barrandov. Земан несколько раз назвал это решение глупостью и провокацией, подчеркнув, что члены российской делегации всерьез задумались о том, чтобы отменить встречи, назначенные в Праге, и вернуться в Россию.

Напомним, что, по данным сервера Deník N, в аэропорту им. Вацлава Гавела чешская сторона не позволила одному из членов делегации министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова пересечь границу и он был вынужден вернуться в Москву. По неподтвержденным данным, тот является сотрудником российских спецслужб и уже несколько лет состоит в списке нежелательных лиц Европы.