Президент обсудит с премьером проект госбюджета и вопросы внешней политики

В среду вечером, 13 ноября, президент Милош Земан в рамках регулярных консультаций встретится с премьером Андреем Бабишем в загородной резиденции в Ланах с целью обсуждения проекта госбюджета и вопросов внешней политики.
Согласно плану, главные параметры которого одобрили депутаты 23 октября, дефицит государственного бюджета в 2020 году должен составить 40 млрд крон. Проект поддержал и глава Чешской Республики, хотя и высказал ряд претензий относительно объема поддержки возобновляемых источников энергии и количества государственных служащих.
По мнению Земана, чешская экономика располагает резервом на уровне 318 млрд крон, которым можно было бы воспользоваться, если бы удалось упразднить все исключения из налогооблагаемой базы.
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