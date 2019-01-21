Президент обсудит с премьером предупреждение спецслужб об опасности использования технологий Huawei и ZTE

28 января президент Милош Земан проведет очередную встречу с премьер-министром Андреем Бабишем. В ходе беседы глава государства намерен, помимо прочего, обсудить заявление, сделанное Национальным управлением по кибернетической безопасности, которое предостерегло от использования в государственных структурах технологий и продукции китайских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE.

После опубликования предостережения президент Милош Земан указал на возможные ответные шаги со стороны Китая, включая появления проблем на рынке КНР у чешских предприятий Škoda Auto и PPF. «Не имея доказательств, они поставили под угрозу нашу позицию и наши экономические интересы в Китае», – указал президент. Управление по кибернетической безопасности, со своей стороны, заявило, что обязано выступать с предупреждением в случае получения информации о подобной угрозе.