Президент обсудил вопросы, касающиеся сферы обороны

Эва Туречкова
18-11-2018
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Президент Милош Земан провел регулярную ежемесячную встречу со своими советниками. Темой воскресных переговоров стала сфера обороны. В ходе дискуссии, в которой принял участие также министр обороны Любомир Метнар, обсуждался и бюджет: присутствующие сошлись во мнении, что уровень оборонных расходов необходимо поднять до 2 процентов ВВП, как этого требует НАТО. Эксперты также позитивно оценили участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях. По итогам встречи далее сообщается, что президент намерен активно содействовать развитию чешской оборонной промышленности.

 
 
 
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