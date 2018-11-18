Президент обсудил вопросы, касающиеся сферы обороны

Президент Милош Земан провел регулярную ежемесячную встречу со своими советниками. Темой воскресных переговоров стала сфера обороны. В ходе дискуссии, в которой принял участие также министр обороны Любомир Метнар, обсуждался и бюджет: присутствующие сошлись во мнении, что уровень оборонных расходов необходимо поднять до 2 процентов ВВП, как этого требует НАТО. Эксперты также позитивно оценили участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях. По итогам встречи далее сообщается, что президент намерен активно содействовать развитию чешской оборонной промышленности.