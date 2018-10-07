Президент об итогах выборов: Землетрясения не произошло

«Нет повода открывать шампанское, но и о самоубийстве думать также не стоит», – оценил результаты муниципальных выборов президент Чехии Милош Земан. «Кто-то слегка укрепился, кто-то несколько сдал свои позиции. Ни у одной из партий нет повода задумываться о самоубийстве», – подчеркнул глава государства.

Ощутимые потери, которые в муниципалитетах понесла Чешская социал-демократическая партия, чья пражская ячейка, например, набрала всего 2,87% голосов и не будет иметь своих представителей в столичной мэрии, также, по мнению Милоша Земана, не является поводом для сотрясений в правящей коалиции. В правительстве социал-демократы играют вторую скрипку, сотрудничая с движением ANO.

Свое мнение по поводу результатов выборов президент высказал в интервью ежедневнику «Blesk» (Молния).

Милош Земан также поздравил с победой в сенаторских выборах Иржи Драгошу, своего соперника по президентской гонке. Бывшему главе Академии наук Чехии прохождение в Сенат страны гарантировано, так как в первом туре он уже набрал почти 53% голосов избирателей. Мандат члена Верхней палаты Милош Земан назвал «утешительным призом» для всех бывших кандидатов в президенты. По мнению главы государства, участие в гонке за главный пост страны сделало их известными и помогло набрать голоса, в первую очередь в Праге. Во второй тур выборов в Сенат вышли Марек Гилшер и Павел Фишер.