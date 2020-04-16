Президент Нигерa просит Mинобороны отправить чешский спецназ для поддержки в борьбе с террористами

Mинобороны получило письмо президента Нигерa с просьбой отправить чешский спецназ для поддержки в борьбе с исламскими террористами в Мали и вблизи границ с этим государством на северо-востоке Западной Африки. Об этом ČTK 16 апреля сообщил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек.

Переговоры о юридической обоснованности участия в миссии чешских военных в Чаде еще не были завершены. На отсутствие официального разрешения на участие чешских бойцов со стороны Нигера и Чада еще в феврале 2020 года указали депутаты парламентского комитета по вопросам обороны.

Отправку военнослужащих, согласно закону ЧР, должен одобрить парламент.