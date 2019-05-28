Президент назвал причины провала социал-демократов на выборах

Эва Туречкова
28-05-2019
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Президент Милош Земан в ходе своего выступления на Жофинском форуме назвал главные причины, послужившие поводом для провала социал-демократической партии на выборах в Европейский парламент. По мнению президента, это нехватка харизмы лидера кандидатов Павела Поцла, а также затяжной конфликт между Министерством культуры и представителями чешской культурной сцены, вылившийся в объявленный уход с должности министра Станека.

Земан далее заявил о том, что поддерживает старт реформы Евросоюза. Президент требует ослабления позиции Европейской комиссии и усиления полномочий Европейского совета.

 
 
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