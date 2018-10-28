В день государственного праздника – провозглашения независимой Чехословакии президент Милош Земан провел в Пражском Граде церемонию вручения государственных наград. В связи с празднованием столетия республики в торжестве принимал участие президент Словакии Андрей Киска, и в начале церемонии прозвучал также гимн Словакии.

В списке награжденных оказалось 41 имя, первыми из которых стали трое военнослужащих, погибших в этом году в Афганистане, – ордена получили их родственники. Помимо генералов Первой республики, орденом Белого льва был посмертно награжден председатель трех правительств межвоенной Чехословакии Антонин Швегла.

Награды получили предприниматель из Словакии Павол Крупа, журналист Эрик Бест, экс-председательница Управления энергетического регулирования Алена Витаскова и бывший министр сельского хозяйства Ян Фенцл.

Государственными наградами были отмечены футболист Петр Чех, олимпийская чемпионка, сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка, теннисисты Петра Квитова, Гелена Сукова и Радек Штепанек, певцы Ондржей Гейма и Михал Давид, актеры Иржи Крампол и Иван Выскочил, поэт Карел Сыс.