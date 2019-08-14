Президент Милош Земан отказывается назначать Михала Шмарду министром культуры

Президент Чехии Милош Земан не намерен назначать на пост министра культуры Михала Шмарду, кандидатуру которого выдвигает социал-демократическая партия, в чьем ведении находится Минкульт. Милош Земан обратился к председателю социал-демократов Яну Гамачеку с предложением представить при посредничестве премьера Андрея Бабиша другого кандидата на эту должность. По мнению главы государства, Михал Шмарда не подходит для занятия этого поста, поскольку не занимался проблематикой чешской культуры. Комментируя сложившуюся ситуацию, Михал Шмарда сообщил, что «с уважением отнесется к решению, принятому председателем социал-демократической партии».

31 июля, после продолжительных переговоров, президент принял отставку действующего министра культуры Антонина Станек, с чем ранее не соглашался. Неопределенная ситуация со сменой главы Минкульта, портфелем которого в коалиционном кабинете распоряжаются социал-демократы, вызывает опасность отставки всего кабинета. Ранее Ян Гамачек заявлял, что не намерен менять Шмарду на другого кандидата. Неизменность своей позиции он подтвердил в ответ на вопрос, заданный изданием Deník N. Также политик сообщил, что считает отказ президента антиконституционным. Премьер Андрей Бабиш сообщил, что обсудит данный вопрос с главой социал-демократов сразу же после возвращения из отпуска.