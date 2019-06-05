Президент Милош Земан осуждает российский законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году

Антон Каймаков
05-06-2019
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Глава Чешской Республики Милош Земан вызвал в Пражский Град посла Российской Федерации Александра Змеевского. Встреча должна состояться 13 июня. От дипломата чешский президент намерен потребовать объяснений по поводу российского законопроекта, в случае принятия которого статус ветерана боевых действий будет распространяться на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек. По его словам, чешский президент осуждает продвигаемый КПРФ законопроект, согласно которому, советские солдаты в 1968 году якобы воспрепятствовали осуществлению в Чехословакии государственного переворота.

Ранее с критикой упоминаемого законопроекта выступил руководитель МИД Чехии Томаш Петршичек, подчеркнув, что осуществившаяся более 50 лет назад войсками Варшавского договора оккупация Чехословакии противоречила международному праву.

Антон Каймаков
05-06-2019
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