Президент Милош Земан осуждает российский законопроект, которым участникам вторжения 1968 года в Чехословакию предоставляется статус ветеранов боевых действий

Глава Чешской Республики Милош Земан вызвал в Пражский Град посла Российской Федерации Александра Змеевского. Встреча должна состояться 13 июня. От дипломата чешский президент намерен потребовать объяснений по поводу российского законопроекта, которым статус ветерана боевых действий должен распространяется на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек. По его словам, президент Чехии осуждает выдвинутый на обсуждение в РФ законопроект, согласно которому, в 1968 году советские солдаты якобы воспрепятствовали осуществлению в Чехословакии государственного переворота.

Ранее с критикой упоминаемого законопроекта, продвигаемого КПРФ, выступил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, подчеркнув, что осуществившаяся более 50 лет назад войскам Варшавского договора оккупация Чехословакии противоречила международному праву.