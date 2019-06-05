Президент Милош Земан осуждает российский законопроект, которым участникам вторжения 1968 года в Чехословакию предоставляется статус ветерана боевых действий

Глава Чешской Республики Милош Земан вызвал в Пражский Град посла Российской Федерации Александра Змеевского. Встреча должна состояться 13 июня. От российского представителя чешский президент хочет услышать объяснения по поводу законопроекта Российской Федерации, которым статус ветерана боевых действий должен распространяется на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию в 1968 году. Об этом на странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек. По его словам, президент Чехии осуждает выдвинутый на обсуждение в России законопроект, согласно которому, советские солдаты в 1968 году воспрепятствовали осуществлению в Чехословакии государственного переворота.

Ранее с критикой по поводу российского законопроекта, продвигаемого в России КПРФ, выступил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, напомнив, что осуществившаяся более 50 лет назад оккупация Чехословакии войскам Варшавского договора противоречила международному праву.