Президент Милош Земан назначил министром культуры Любомира Заоралека

Катерина Айзпурвит
27-08-2019
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В Пражском Граде состоялась церемония назначения министром культуры Любомира Заоралека, который сменит на этом посту Антонина Станека. Отказ президента назначить на пост главы Минкульта Михала Шмарду, предыдущего кандидата от социал-демократической партии, стал причиной правительственного кризиса, который мог привести у выходу ЧСДП из состава правительства и распаду правящей коалиции с партией ANO.

Любомир Заоралек, ранее занимавший пост министра иностранных дел и являющийся зампредседателя ЧСДП, заявил, что намерен, в первую очередь, заняться вопросом бюджета своего ведомства. Также он планирует рассмотреть кадровые вопросы некоторых учреждений культуры, руководителей которых Антонин Станек сменил перед уходом со своего поста.

 
 
 
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