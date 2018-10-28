Президент Милош Земан назначил десять новых генералов

Катерина Айзпурвит
28-10-2018
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Президент Милош Земан назначил десять новых генералов из числа военнослужащих Чешской армии, сотрудников полиции и военной разведки, в том числе начальника Генштаба Алеша Опату и президента полиции Томаша Туги.

При этом глава государства вновь отказался возвести в генеральское звание главу контрразведки (BIS) Михала Коуделку и заместителя командующего сухопутными войсками Петра Прохазку. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш сообщал, что президент Милош Земан обещал ему произвести Коуделку в генералы.

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