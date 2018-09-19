Президент Милош Земан активно поддержит бюджетный план на 2019 год

Президент Чехии Милош Земан, принявший в среду участие в заседании кабинета министров, дал обещание поддержать в Палате депутатов принятый министрами бюджетный план на 2019 год, предусматривающий дефицит в объеме 40 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро).

Включившись в обсуждение параметров государственной кассы, Милош Земан раскритиковал инвестиции в систему инклюзивного образования. Глава государства также призвал министров искать возможности экономии бюджетных средств в сфере развития альтернативных источников энергии и НКО. Дополнительные средства, по мнению Милоша Земана, можно найти, пересмотрев разделение обязанностей чиновников.