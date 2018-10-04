Президент Македонии прибыл в Чешскую Республику

4 октября в Чехию прибыл президент Македонии Георгий Иванов. На Пражском Граде он встретился с президентом ЧР Милошем Земаном, после чего у него запланированы переговоры с главой Сената Миланом Штехом, премьер-министром Андреем Бабишем и спикером Палаты депутатов Радеком Вондрачеком.

Иванов прибыл в Прагу спустя два года. По завершении встречи с македонским коллегой Милош Земан заявил, что Чехия поддерживает вступление Македонии в ЕС и НАТО. Он также отметил, что «балканская страна уже сегодня является естественной частью Европейского союза, поскольку она охраняет ЕС, защищая свои границы, через которые ведет балканский миграционный маршрут».