Архив передач

Президент М. Земан обсудил с послом США расходы Чехии на оборону и ситуацию в Афганистане

Катерина Айзпурвит
19-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан провел встречу с послом США Стефаном Кингом, в ходе которой сообщил о своих планах выступить на чешско-американском торговом форуме для малых и средних предприятий, который состоится в Пражском Граде в марте 2020 г.

Как сообщает пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, Милош Земан и Стефан Кинг обсудили рост расходов Чехии на оборону, которые, согласно обязательствам перед НАТО, должны достичь 2% ВВП. Также темой переговоров были планы Альянса в Афганистане. «Господин президент поддерживает обязательство достичь 2% ВВП. В ходе беседы он сообщил свои замечания по поводу периговоров с Талибаном и намерений по выводу войск из Афганистана», – сообщил Иржи Овчачек в своем микроблоге Twitter.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 