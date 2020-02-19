Президент М. Земан обсудил с послом США расходы Чехии на оборону и ситуацию в Афганистане

Президент Чехии Милош Земан провел встречу с послом США Стефаном Кингом, в ходе которой сообщил о своих планах выступить на чешско-американском торговом форуме для малых и средних предприятий, который состоится в Пражском Граде в марте 2020 г.

Как сообщает пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, Милош Земан и Стефан Кинг обсудили рост расходов Чехии на оборону, которые, согласно обязательствам перед НАТО, должны достичь 2% ВВП. Также темой переговоров были планы Альянса в Афганистане. «Господин президент поддерживает обязательство достичь 2% ВВП. В ходе беседы он сообщил свои замечания по поводу периговоров с Талибаном и намерений по выводу войск из Афганистана», – сообщил Иржи Овчачек в своем микроблоге Twitter.