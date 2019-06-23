Президент Клаус: протесты против Бабиша разделяют общество

Протестные акции против Андрея Бабиша, которые уже несколько недель подряд проходят в центре чешской столицы, могут серьезно повлиять на настрой самого общества и вбить в него клин, предупредил в воскресенье в эфире телеканала Prima бывший президент Вацлав Клаус.

Клаус, по своим словам, находится в ужасе от происходящего в стране. Тем не менее, результаты выборов нужно уважать, заявил он.