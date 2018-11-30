Президент извинился за исключение чешской дипмиссии в Будапеште из списка ключевых

Президент Чехии Милош Земан принес извинения премьеру Венгрии Виктору Орбану за намерение главы чешского МИДа Томаша Петршичека исключить чешское посольство в Будапеште из топ-списка чешских дипломатических миссий. Во время плановой январской встречи верховных представителей государства Милош Земан намерен предложить отмену решения главы МИД. Об этом президент заявил в эфире частного телеканала «Barrandov».

Не нравится президенту также исключение из топ-списка посольств также Италии и наоборот, исчезновение из него Украины и Турции Милошу Земану ничуть не мешает. По словам главы государства, упоминаемый список был изменен министром иностранных дел Томашем Петршичеком без консультации с президентом и премьером.

МИД заявляет о том, что корректировка списка приоритетных посольств связана с бюджетом внешнеполитического ведомства, а не с приоритетами внешней политики государства.