Президент Индии посетил Карлов Университет

Ирина Ручкина
08-09-2018
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В субботу 8 сентября президент Индии Рам Натх Ковинд в рамках официального визита в Чешскую Республику посетил Карлов Университет. На торжественной церемонии четверо студентов кафедры индологии приветствовали почетного гостя на хинди, санскрите, бенгальском и тамильском языках.

В конце официальной программы президент лично побеседовал с несколькими индийскими студентами, получающими образование в Чехии.

 
 
 
 
 
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