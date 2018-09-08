Президент Индии посетил Карлов Университет

В субботу 8 сентября президент Индии Рам Натх Ковинд в рамках официального визита в Чешскую Республику посетил Карлов Университет. На торжественной церемонии четверо студентов кафедры индологии приветствовали почетного гостя на хинди, санскрите, бенгальском и тамильском языках.
В конце официальной программы президент лично побеседовал с несколькими индийскими студентами, получающими образование в Чехии.
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