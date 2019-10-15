Архив передач

Президент и премьер выступили в поддержку армии

Ирина Ручкина
15-10-2019
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Сегодня, 15 октября, в Чехии отмечается 100-летие основания Генерального штаба армии ЧР. В акции приняли участие президент и премьер-министр страны. Премьер Андрей Бабиш заявил о необходимости перевооружения и пополнения рядов армии, подчеркнув, что Чехия состояние военной техники в стране оставляет желать лучшего. Он посетовал, что после революции 1989 года военная промышленность в стране была практически уничтожена.

Президент Милош Земан поддержал премьера, вспомнил о погибших в зарубежных миссиях чешских военнослужащих и поддержал идею финансирования армии, подчеркнув необходимость приобретения современной техники, в том числе дронов.

 
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