Президент и премьер провели встречу в Пражском Граде

Премьер-министр Андрей Бабиш побывал в Пражском Граде на запланированной встрече с президентом Милошем Земаном. Ранее председатель чешского правительства сообщил, что темой обсуждения, помимо прочего, станет список имен людей, выдвинутых на получение государственных наград по случаю государственного праздника.

Премьер ранее сообщил, что «не считает удачной идеей награждение словацкого предпринимателя Павола Крупы». «Существует множество других бизнесменов, которые больше этого заслуживают», – считает Андрей Бабиш.

Встреча в Пражском Граде была также проведена с целью записи Чешским телевидением совместного интервью президента и премьера, которое будет транслироваться вечером 28 октября, в день празднования 100-летия образования независимой Чехословакии.