Президент и премьер-министр встретятся на совместном ужине в Ланах

Лорета Вашкова
25-03-2019
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В понедельник в замке в Ланах, летней резиденции президента, состоится совместный ужин главы государства Милоша Земана и премьер-министра Андрея Бабиша. В рамках регулярной встречи, которая запланирована примерно раз в месяц, президент и премьер обсудят актуальные проблемы чешской и зарубежной политики, сообщил пресс-секретарь канцелярии президента Иржи Овчачек.

Во время последней встречи в конце февраля политики обсуждали предстоящий визит премьера в США и составление проекта госбюджета страны на 2020 год. Формирование государственного бюджета, как предполагается, будет обсуждаться и в ходе нынешней встречи М. Земана и А. Бабиша, которые, видимо, затронут также тему "Брексита".

 
 
 
 
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