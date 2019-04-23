Президент и премьер-министр Чехии поздравили В. Зеленского с избранием на пост президента Украины

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительную телеграмму победителю президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому. «Своим выбором ваши сограждане подтвердили неизменность своего стремления построить демократическую, свободную, процветающую и мирную Украину, которая будет больше, чем националистическими лозунгами, заниматься реальной прозрачностью управления и улучшением жизни каждого человека путем продолжения внедрения глубоких структурных реформ», – указано в тексте телеграммы, опубликованном пресс-секретарем президента. Президент Земан подтвердил, что Чехия и в будущем станет оказывать поддержку реформам в Украине и поддерживать ее проевропейский вектор. Также Милош Земан пригласил Владимира Зеленского посетить Чешскую Республику с официальным визитом.

«Поздравляю нового президента Украины Володымыра Зеленского с победой. Он будет руководить своей страной в очень тяжелый период, и я желаю ему много сил и терпения. Я верю, что он продолжит начатые реформы и успешное, открытое сотрудничество с ЧР. Это важно, Украина – близкая нам страна», – написал в своей микроблоге Twitter премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на пост президента Украины 21 апреля, набрав более 73% голосов. Действующий президент страны Петр Порошенко признал свое поражение.