Президент и премьер-министр Чехии поздравили победительницу президентских выборов в Словакии

Лорета Вашкова
31-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Mилош Земан, премьер-министр Aндрей Бабиш и ряд других чешских политиков поздравили с избранием юриста Зузану Чапутову, победившую во втором туре президентских выборов в Словакии, прошедшего в субботу. Это первая в истории Словакии женщина-президент.

«Земан ожидает встречи с Чапутовой в Праге», сообщил в воскресенье в своем Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Как отметил в связи с избранием глава чешского правительства, «Чапутова вела честную избирательную кампанию и осталась сама собой».

По мнение министра иностранных дел Чехии Toмаша Петршичека, «избрание Чапутовой однозначно подтвердило проевропейскую ориентацию Словакии и заинтересованность словаков в налаживании самых хороших отношений с соседними государствами».

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 