Президент и премьер-министр Чехии поздравили победительницу президентских выборов в Словакии

Президент Mилош Земан, премьер-министр Aндрей Бабиш и ряд других чешских политиков поздравили с избранием юриста Зузану Чапутову, победившую во втором туре президентских выборов в Словакии, прошедшего в субботу. Это первая в истории Словакии женщина-президент.

«Земан ожидает встречи с Чапутовой в Праге», сообщил в воскресенье в своем Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Как отметил в связи с избранием глава чешского правительства, «Чапутова вела честную избирательную кампанию и осталась сама собой».

По мнение министра иностранных дел Чехии Toмаша Петршичека, «избрание Чапутовой однозначно подтвердило проевропейскую ориентацию Словакии и заинтересованность словаков в налаживании самых хороших отношений с соседними государствами».