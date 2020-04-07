Архив передач

Президент и премьер ЧР выступят с видеообращением по Чешскому телевидению

Ирина Ручкина
07-04-2020
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Пресс-центр Чешского телевидения сообщил о том, что президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш на этой неделе выступят с видеообращением. Трансляция речи премьера Бабиша планируется в четверг, 9 апреля, в 20:05; выступление Милоша Земана - в воскресенье, 12 апреля, в полдень.

Пресс-секретарь президента Чешской Республики Иржи Овчачек подтвердил, что Милош Земан готовит праздничное послание, приуроченное к Пасхе. Кроме того, президент планирует в воскресенье, 12 апреля, также выступить на телеканале Prima.

 
 
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