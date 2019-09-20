Президент готов в случае Андрея Бабиша объявить аболицию

Если прокуратура примет решение возобновить уголовное преследование премьера Чехии Андрея Бабиша по так называемому делу «Гнездо аиста», президент Милош Земан намерен объявить в отношении главы правительства так называемую аболицию, то есть отдать распоряжение о прекращении дела. Земан заявил об этом в четверг вечером в эфире телеканала Barrandov.

Слова президента критикуют, ссылаясь на независимость судебной власти, не только представители оппозиции, но и социал-демократы, входящие в состав правящей коалиции.