Президент готов в случае Андрея Бабиша объявить аболицию

Эва Туречкова
20-09-2019
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Если прокуратура примет решение возобновить уголовное преследование премьера Чехии Андрея Бабиша по так называемому делу «Гнездо аиста», президент Милош Земан намерен объявить в отношении главы правительства так называемую аболицию, то есть отдать распоряжение о прекращении дела. Земан заявил об этом в четверг вечером в эфире телеканала Barrandov.

Слова президента критикуют, ссылаясь на независимость судебной власти, не только представители оппозиции, но и социал-демократы, входящие в состав правящей коалиции.

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