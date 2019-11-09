Президент Германии поблагодарил страны Вышеградской четверки за вклад в падение Берлинской стены

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу поприветствовал в Берлине своего коллегу из Чехии Милоша Земана и глав других государств Вышеградской четверки (V4), в которую, кроме ЧР, входит Словакия, Польша и Венгрия. Президенты V4 совместно с главой ФРГ приняли участие в торжествах, приуророченных к 30-й годовщине со дня падения Берлинской стены.

«Без отваги и стремления достигнуть свободы со стороны поляков, венгров, чехов и словаков мирные революции в Восточной Европе и немецкое единство не были бы возможны», - отметил в своем выступлении Штайнмайер, стоя возле мемориала на улице Bernauer Strasse, где была оставлена как символ часть Берлинской стены.

В ходе совместного обеда президенты обсудили вопросы внешней политики, после чего М. Земан вернулся в Чехию. В вечерних торжествах у Брандербургских ворот примет участие глава чешской дипломатии Томаш Петршичек.