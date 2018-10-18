Президент Франции посетит Чехию 27 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 октября посетит Чешскую Республику. В Прагу он прибудет из Словакии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. В Чехии глава французского государства встретится с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишом. Накануне Макрон в Братиславе проведет переговоры со своим коллегой Андреем Киской и премьер-министром Петером Пеллегрини.

Макрон в Прагу приедет накануне празднования 100-летия Чехословакии. А 27 октября в Праге распахнет свои двери после ремонта историческое здание Национального музея, где состоится открытие Чешско-словацкой/Словацко-чешской выставки. Бабиш пригласил на это мероприятие нескольких государственных деятелей, их имена пока держатся в секрете. Ранее Армия ЧР сообщила, что в воскресенье, 28 октября, в военном параде примет участие министр обороны Соединённых Штатов Америки Джеймс Мэттис.